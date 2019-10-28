Ночной экспресс «Киев – Мариуполь» становится ежедневным

«Укрзализныця» запустила в первый рейс молодежный поезд по маршруту «Киев – Мариуполь». Теперь этот поезд будет курсировать ежедневно, как второй состав ночного экспресса. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Акционерного общества «Укрзализныця».
«27 октября Укрзализныця запустила в первый рейс молодежный поезд с 350 представителями Украинской академии лидерства, которые примут участие в форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня", который состоится на днях в Мариуполе. В дальнейшем этот поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь". Таким образом, маршрут становится ежедневным», – говорится в сообщении.
По словам председателя правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, этот поезд сформирован из 10 вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагона типа СВ) после капитального восстановительного ремонта.
«Символично, что в этом путешествии вас везет Укрзализныця. Инфраструктура и железная дорога соединяет нашу страну. Этот поезд сформирован из вагонов, которые в этом году прошли модернизацию на шести заводах Укрзализныци, расположенных в разных уголках Украины», – подчеркнул он.
Как отметил руководителя компании, на капитальный восстановительный ремонт этих вагонов Укрзализныця потратила более 140 млн грн. «КВР позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла – вагон можно будет использовать на 14 лет больше при нормативном сроке службы 28 лет», – рассказал Кравцов.
В пресс-службе напомнили, что первый состав поезда № 10/9 «Киев – Мариуполь» курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Запуск поездов «Интерсити» в Луганскую область пока невозможен, – «Укрзализныця»
- 10 млрд грн и до 5 лет: В «Укрзализныце» рассказали, как можно восстановить движение на Луганщине
- На время школьных каникул назначены дополнительные поезда, в том числе из Покровска в Харьков
- Укрзализныця: Дополнительный поезд из Покровска в Харьков будет курсировать до 8 ноября
- Стало известно, когда в поездах «Интерсити» будет Wi-Fi
Комментарии