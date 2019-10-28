Ночной экспресс «Киев – Мариуполь» становится ежедневным

«Укрзализныця» запустила в первый рейс молодежный поезд по маршруту «Киев – Мариуполь». Теперь этот поезд будет курсировать ежедневно, как второй состав ночного экспресса. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Акционерного общества «Укрзализныця».

«27 октября Укрзализныця запустила в первый рейс молодежный поезд с 350 представителями Украинской академии лидерства, которые примут участие в форуме "Каждое завтра начинается уже сегодня", который состоится на днях в Мариуполе. В дальнейшем этот поезд будет курсировать как второй состав ночного экспресса № 10/9 "Киев – Мариуполь". Таким образом, маршрут становится ежедневным», – говорится в сообщении.

По словам председателя правления АО «Укрзализныця» Евгения Кравцова, этот поезд сформирован из 10 вагонов (3 плацкартных, 6 купейных и 1 вагона типа СВ) после капитального восстановительного ремонта.

«Символично, что в этом путешествии вас везет Укрзализныця. Инфраструктура и железная дорога соединяет нашу страну. Этот поезд сформирован из вагонов, которые в этом году прошли модернизацию на шести заводах Укрзализныци, расположенных в разных уголках Украины», – подчеркнул он.

Как отметил руководителя компании, на капитальный восстановительный ремонт этих вагонов Укрзализныця потратила более 140 млн грн. «КВР позволяет продлить срок эксплуатации вагона на половину его жизненного цикла – вагон можно будет использовать на 14 лет больше при нормативном сроке службы 28 лет», – рассказал Кравцов.

В пресс-службе напомнили, что первый состав поезда № 10/9 «Киев – Мариуполь» курсирует с 30 марта через день. За этот период им воспользовались в обоих направлениях в целом 74,1 тыс. пассажиров.

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