Верещук сообщила, когда выплатят долги по зарплатам шахтерам

Долги по зарплатам шахтерам выплатят безотлагательно после принятия законопроекта об изменении в госбюджете на 2019 год. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 октября, в ходе брифинга после Согласительного совета рассказала представитель правительства в парламенте Ирина Верещук.

«Завтра мы безотлагательно во втором чтении принимаем законопроект № 2283 О внесении изменений в госбюджет на 2019 год. Это очень важно, потому что там есть те деньги, которые государство задолжало нашим шахтерам», – сказала она.

«Это тот миллиард гривен, который будет выплачен безотлагательно после нашего голосования в зале для заседаний завтра», – добавила Верещук.

Нардеп отметила, что сейчас в Украине проводят аудит угольных предприятий и промежуточные результаты уже «неутешительные».

Она также сообщила, что Кабинет министров Украины сейчас готовит к рассмотрению во втором чтении законопроект о государственном бюджете на 2020 год, который должны внести в Верховную Раду до 3 ноября.

Как сообщалось ранее, во вторник, 29 октября, шахтеры из всех регионов Украины приедут в Киев на акцию протеста.

Напомним, 7 октября в Луганской области горняки шахты «Горская» Государственного предприятия «Первомайскуголь» отказались спускаться в забой. А 8 октября отказались спускаться в забой горняки шахты «Новодружеская», требуя погасить долги по зарплате. Также сообщалось, что в Луганской и Донецкой областях начались стихийные акции протеста горняков из-за долгов по заработной плате.

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