«Поправка Геруса» дала возможность России поставлять электроэнергию в Приднестровье, – СМИ

В случае прекращения транзита газа через территорию Украины и остановки Молдавской ГРЭС (Интер РАО), Кремль сможет поставлять в Приднестровье электроэнергию. Это стало возможно благодаря изменениям, внесенным в украинское законодательство, инициированным главой комитета ВР по энергетике Андреем Герусом. Об этом пишет молдавское издание Trimpul со ссылкой на источники в окружении президента Додона, сообщает «Апостроф».

В случае прекращения поставок газа через Украиной, Молдавская ГРЭС, принадлежащая Интер РАО, которая обеспечивает 80% электроэнергии для страны будет остановлена. Автор отмечает, что Кремль учел интерес Приднестровья.

«Россияне договорились об открытии импорта электроэнергии из России и Беларуси в Украину. Эти поставки с 1 января могут идти в режиме транзита в Дубоссары и возможно в Кишинев», – пишет Trimpul.

Ссылаясь на источники в окружении молдавского президента, авторы утверждают, что вопрос транзита газа через Украину обсуждался в сентябре на встречи Додона с Путиным в Москве.

«Россияне пообещали, что в случае прекращения использования украинской ГТС, вся Молдова будет обеспечена поставками электроэнергии из России, намекнув, что переговоры ведутся с Украиной. Уже 19 сентября украинский парламент принял изменения в законодательство, которое позволило импортировать электроэнергию из России и Беларуси», – пишет автор, добавляя, что что правка была внесена членом партии власти «Слуга Народа» Андреем Герусом, которого связывают с олигархом Игорем Коломойским.

По данным украинского системного оператора «Укрэнерго», общая пропускная способность межсистемных связей энергосистемы Украины с энергетической системой России и Беларуси составляет до 3 900 МВт. Это значительно превышает потребности всей Молдовы.

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