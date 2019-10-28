Минирование бизнес-центра в Краматорске оказалось ложным (Фото)

В Краматорске информация о минировании бизнес-центра не подтвердилась. Угрозы для жителей нет. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Краматорского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Взрывотехники с кинологами проверили административное здание и прилегающую территорию бизнес-центра "Краматорск". Никаких взрывоопасных предметов не найдено», – говорится в сообщении.

Сейчас полицией решается вопрос об открытии уголовного дела по ч. 1 ст. 259 УК Украины «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности».

Правоохранители напомнили, что сегодня, 28 октября, в Краматорский отдел полиции поступило сообщение об угрозе взрыва в здании бизнес-центра города. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Работники и посетители заведения были эвакуированы.

Админздание и прилегающую территорию обследовали взрывотехники с кинологами Кинологического центра ГУ НП в Донецкой области и Службы безопасности Украины. Взрывоопасных предметов обнаружено не было.

Бизнес-центр возобновил работу.

«Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление лица, причастного к совершению указанного уголовного преступления», – сказано в сообщении полиции.

Напомним, сегодня, 28 октября, правоохранителям также поступило сообщение о минировании автомобиля у здания СБУ в Славянске (Донецкая обл.) После проверки эта информация не подтвердилась.

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