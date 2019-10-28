В проект госбюджета-2020 внесли более 2,5 тыс. правок, – Верещук

В законопроект о государственном бюджете Украины на 2020 год подано более 2,5 тыс. поправок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 28 октября, в ходе брифинга после Согласительного совета рассказала представитель Кабинета министров в парламенте Ирина Верещук.
«Правительство работает над внесением законопроекта о госбюджете, который планирует подать до 3 ноября. Уже подано более 2,5 тысяч поправок, 700 из которых уже учтены», – сказала она.
«Надеемся, что проект закона о госбюджете будет подан вовремя, а именно – до 3 ноября, а также будет [своевременно] рассмотрен народными депутатами в зале для голосования», – заявила Верещук.
Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о бюджете на 2020 год.
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