На Луганщине рассказали, сколько создали рабочих мест в этом году

В этом году в Луганской области за счет малого и среднего предпринимательства создано 3 280 новых рабочих мест. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, в области действует 23,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства или 99,97% от общей численности субъектов предпринимательства.
Малыми и средними предприятиями реализовано продукции (товаров, услуг) без НДС на сумму 27,6 млрд грн, что составляет 69,7% от объема реализованной продукции предприятиями области.
За счет средств Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы предоставлена одноразовая выплата по безработице 45 лицам для открытия собственного дела (1 577,1 тыс. грн) и проведено профессиональное обучение для самостоятельной занятости и дальнейшего трудоустройства (742,1 тыс. грн) .
Кроме того, для предпринимателей были проведены учебные семинары и информационные мероприятия за средства предприятий.
А 286 субъектов предпринимательства получили в отделениях государственных банков кредиты на сумму 64,39 млн грн. Кредитные союзы предоставили предпринимателям кредиты на сумму 17 млн грн.
«В рамках реализации мероприятий Программы создавались благоприятные условия для развития предпринимательства, что дает возможность открывать новые рабочие места. По информации органов местного самоуправления и райгосадминистраций за 9 месяцев в области за счет малого и среднего предпринимательства создано 3 280 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.
Поддержкой предпринимательства занимались 9 бизнес-центров, 9 информационно-консультационных учреждений и 38 общественных объединений предпринимателей.
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