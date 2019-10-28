На Луганщине рассказали, сколько создали рабочих мест в этом году

В этом году в Луганской области за счет малого и среднего предпринимательства создано 3 280 новых рабочих мест. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, в области действует 23,4 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства или 99,97% от общей численности субъектов предпринимательства.

Малыми и средними предприятиями реализовано продукции (товаров, услуг) без НДС на сумму 27,6 млрд грн, что составляет 69,7% от объема реализованной продукции предприятиями области.

За счет средств Фонда общеобязательного социального страхования на случай безработицы предоставлена ​​одноразовая выплата по безработице 45 лицам для открытия собственного дела (1 577,1 тыс. грн) и проведено профессиональное обучение для самостоятельной занятости и дальнейшего трудоустройства (742,1 тыс. грн) .

Кроме того, для предпринимателей были проведены учебные семинары и информационные мероприятия за средства предприятий.

А 286 субъектов предпринимательства получили в отделениях государственных банков кредиты на сумму 64,39 млн грн. Кредитные союзы предоставили предпринимателям кредиты на сумму 17 млн ​​грн.

«В рамках реализации мероприятий Программы создавались благоприятные условия для развития предпринимательства, что дает возможность открывать новые рабочие места. По информации органов местного самоуправления и райгосадминистраций за 9 месяцев в области за счет малого и среднего предпринимательства создано 3 280 новых рабочих мест», – говорится в сообщении.

Поддержкой предпринимательства занимались 9 бизнес-центров, 9 информационно-консультационных учреждений и 38 общественных объединений предпринимателей.

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