Возле КПВВ «Станица Луганская» возводят опоры моста

Украинские строители продолжают возводить опоры на месте разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.
Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» проводили подготовительные работы для усиления диафрагмы моста и ремонт ригеля 7 опоры.
Вместе с тем, сотрудники ГП «Станично-Луганский райавтодор» очищали правую обочину дороги от мусора и веток (от КПВВ до моста).
Как сообщалось ранее, восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.
Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.
Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- На мосту вблизи КПВВ «Станица Луганская» не прекращается работа (Фото)
- Восстановительные работы вблизи КПВВ «Станица Луганская»: Доставлены конструкции основной части моста (Фото)
- КПВВ в Станице не имеет юридического статуса, – нардеп
- Глава комитета ВР рассказал о потрясшем его эпизоде на КПВВ «Станица Луганская»
- По графику: Комарницкий рассказал о восстановлении моста у Станицы Луганской
- Маршрут мира: Что увидели и узнали депутаты, побывав на мосту в Станице Луганской (Фото)
- Нардепы проинспектировали КПВВ «Станица Луганская» (Фото)
Комментарии