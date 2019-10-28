Возле КПВВ «Станица Луганская» возводят опоры моста

Украинские строители продолжают возводить опоры на месте разрушенной части моста вблизи контрольного пункта въезда-выезда (КПВВ) «Станица Луганская» (Луганская обл.). Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Так, сегодня работники ООО «Укртрансмост» проводили подготовительные работы для усиления диафрагмы моста и ремонт ригеля 7 опоры.

Вместе с тем, сотрудники ГП «Станично-Луганский райавтодор» очищали правую обочину дороги от мусора и веток (от КПВВ до моста).

Как сообщалось ранее, восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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