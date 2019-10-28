Завтра ожидаются сложности при пересечении КПВВ на Донбассе, – правозащитники

Завтра, 29 октября, при пересечении линии разграничения на Донбассе через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) ожидаются сложности. Об этом сегодня, 28 октября, сообщает пресс-служба Благотворительного фонда «Право на захист» («Право на защиту») на своей странице в Facebook.

«29 октября вступает в силу Постановление № 815 "Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров из таких территорий", несмотря на сообщение КМУ и МинВВОТ от 16.10.2019 о его отсрочке до 29 ноября 2019 года. К сожалению, по состоянию на сегодня соответствующего постановления об отсрочке так и не было обнародовано», – говорится в сообщении.

Так, правозащитники предупреждают о возможных трудностях при пересечении КПВВ детьми без загранпаспорта, а также возникновения вопроса о перемещении товаров и личных вещей через КПВВ. Поэтому правозащитники советуют по возможности перенести путешествие на другую дату.

«Как стало известно из неофициальных источников, отсрочка все же состоится в ближайшее время, о чем будет дополнительно сообщено», – отмечают в фонде.

Как сообщалось ранее, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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