Житель Донетчины пытался убить топором бывшую жену, после чего совершил самоубийство (Фото)

Сегодня, 28 октября, житель села Златоустовка (Волновахский р-н, Донецкая обл.) в ходе конфликта нанес бывшей жене несколько ударов топором, после чего совершил самоубийство. Об этом сообщает отдел коммуникации Волновахского отдела полиции Донецкой области.
Так, около 09.40 утра, в дежурную часть поступило сообщение о том, что в селе Златоустовка 66-летний мужчина пытался убить бывшую жену. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Волновахского отдела полиции и скорая медицинская помощь.
64-летнюю потерпевшую, с рубленными ранами тела и головы, отвезли в отделение интенсивной терапии Волновахской центральной районной больницы. На месте происшествия правоохранители обнаружили тело мужчины без признаков жизни.
«В ходе следствия полицейские установили, что между бывшими супругами произошел конфликт, в результате которого злоумышленник схватил топор. После нападения он вышел во двор и совершил самоубийство», – говорится в сообщении.
Предварительно открыто два уголовных производства – по ч. 1 ст. 115 «Умышленное убийство» с пометкой «Самоубийство» и ч. 2. с. 15 «Покушение на убийство» Уголовного кодекса Украины.
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