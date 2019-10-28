На линии разграничения проблемы людей особенно острые, – премьер-министр Украины

Проблемы жителей на линии разграничения Донбасса особенно острые. Об этом сегодня, 28 октября, сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на своей странице в Facebook по итогу визита в село Николаевка (Волновахский р-н, Донецкая обл.).

«На линии разграничения проблемы людей особенно острые. Убедился в этом сегодня в селе Николаевка Донецкой области. С 2014 года нормальная жизнь здесь практически остановилась – молодежь почти уехала, остались одни пенсионеры», – написал он.

Премьер-министр добавил, что в селе нет отделений банков и банкоматов. Укрпочта работает всего 4 дня в неделю. Из двух школ осталась только одна.

Ближайшая больница – районная. Она находится в 22 км от села. «Добраться туда та еще проблема: автобус едет в район только два раза в день, в обед – уже возвращается обратно. За это время жители села не успевают даже очередь в больнице отстоять», – рассказал Гончарук.

По его словам, до 2014 года одним из источников доходов села была земля. «Теперь люди здесь элементарно не могут использовать сотни гектаров своей земли. Часть – в зоне ведения боевых действий, часть – там, где разведение войск. Люди лишены возможности зарабатывать на своей земле, плюс еще и вынуждены платить налоги. Проблемы людей я выслушал, теперь вместе с министрами будем их решать. Начнем с села Николаевка!», – резюмировал Алексей Гончарук.

Как сообщалось ранее, село Николаевку посетили премьер-министр Украины Алексей Гончарук и глава Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВВОТ) Оксана Коляда.

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