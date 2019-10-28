Разрушена стена, пострадал мужчина: На Луганщине в многоэтажке произошел взрыв (Фото)

Сегодня, 28 октября, в городе Приволье (Луганская обл.) в многоэтажке произошел взрыв. Об этом сообщила пресс-секретарь Национальной полиции в Луганской области Татьяна Погукай на своей странице в Facebook.

Чрезвычайное происшествие произошло в 15:15 в пятиэтажном доме № 3-А по улице Котовского.

По информации Погукай, сейчас на месте происшествия находится руководство Главного управления, Лисичанского отдела полиции, сотрудники следственно-оперативной группы и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

«По предварительной информации владелец квартиры № 22 проводил ремонтные работы газовой печи при которых произошел взрыв бытового газа. В результате взрыва произошло разрушение внутренней стены между квартирами 22 и 21», – рассказала Погукай.

Она уточнила, что владелец квартиры 1980 года рождения получил телесные повреждения в виде ожогов лица и рук, с которыми был госпитализирован в больницу, где медики оказывают ему помощь. Среди жильцов дома пострадавших нет.

Эвакуация жильцов дома не проводилась.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!