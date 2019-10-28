Обвинения ОБСЕ в необъективной работе на Донбассе несправедливы, – Сайдик

Обвинения ОБСЕ в работе на Россию с украинской стороны несправедливы, как и со стороны «Л-ДНР». Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик.

«В ОРДЛО* нам говорят, что ОБСЕ работает только на Украину», – отметил он.

«Но это не конкурс красоты, что мы должны завоевать какие-то призы. Мы должны обеспечить жизнедеятельность людей в этом регионе. Например, водоснабжение. И очень важно защищать гражданское население», – подчеркнул Сайдик.

Дипломат также сообщил, что работа СММ ОБСЕ в Украине ежегодно обходится странам-участникам этой организации в более 100 млн евро.

* Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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