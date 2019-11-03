Превратила мечту в успешный бизнес: Как жительница Краматорска зарабатывает на блинах

Жительница Краматорска Наталья Зюбанова прошла интересный путь к воплощению своей мечты. Сегодня она владелица семейной блинной, которая работает в городе более года. А до того, как открыть свое любимое дело, женщина 13 лет проработала на различных должностях на государственной службе.

По словам Натальи, у нее были большие шансы карьерного роста, но выбрала самостоятельное развитие и собственный бизнес. Муж с детьми поддержали ее, потому как удержать творческую и деятельную маму и жену дома было невозможно. Почти сразу после увольнения с госслужбы Наталья уже посещала различные тренинги и семинары, которые помогли в реализации мечты. «Сначала я решила написать заявку на грантовую поддержку по своему хобби – я обожаю шить и вышивать. Но такой бизнес-план ПРООН не поддержал. Но для меня это был большой опыт работы с грантодателями. Я продолжила поиск интересной идеи для собственного дела. Путешествуя по странам, обращала внимание на различные форматы кафе и ресторанов. И больше всего мне понравилась одна блинная», – поделилась Наталья Зюбанова.

Ее так поразило это заведение, что вернулась домой она с новой идеей собственного дела. Два года назад Наталья написала заявку на получение гранта от ПРООН на создание семейного кафе – блинной. Успешно защитила эту бизнес-идею и в 2018 году, получив деньги, наконец открыла собственное дело. «Мне казалось, что самое сложное написать бизнес-план и защитить его. Но трудности начались после открытия. На первом этапе было очень трудно найти команду активных, творческих и ответственных работников. Непросто, но мне удалось эту преграду преодолеть и найти людей, с которыми комфортно работать и развиваться. Сейчас у меня небольшой штат: повар, бариста и еще два работника», – рассказала владелица кафе.

Небольшое уютное заведение Натальи предлагает посетителям главный «козырь» своего меню – блины с разнообразными начинками, мороженым, а также 100% натуральностью. Готовят здесь единственные во всем городе блины «Великаны» или «ХL». «У нас самые вкусные и оригинальные блины. Перед открытием я пригласила профессионального шеф-повара, который работает на международных лайнерах. Он подготовил рецептуру для нашего заведения и научил моих поваров всем тонкостям. Это было незабываемое событие», – поделилась Наталья.

Наталья Зюбанова всегда мечтала создать семейное уютное кафе, где можно было бы проводить время со всей семьей. Всем креативным коллективом стараются создавать ощущение безмятежности и тепла, радости и счастья. «Наши блины символизируют собой солнце, достаток, богатый урожай, здоровых детей и счастливую семейную жизнь, чего и нашим гостям мы всегда желаем. Мы активно участвуем во многих социальных проектах и ​​акциях. Наш молодой, креативный коллектив всегда реализует интересные и полезные инициативы», – считает владелица кафе.

Источник: Бізнес-Схід

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