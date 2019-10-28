Только в одной области: На Донетчине «пакеты малыша» будут выдавать деньгами

В Донецкой области вместо «пакетов малыша» для новорожденного будут выдавать наличные деньги. Министерство социальной политики монетизировало эту помощь только для Донетчины, учитывая интересы людей. Об этом рассказал заместитель Министра социальной политики Украины Олег Коваль сообщает сегодня, 28 октября, пресс-служба ведомства.

По его словам, Минсоцполитики нашло решение проблемы с «бэби-боксами» для жителей Донецкой области – единственной области в Украине, которая с начала программы «пакет малыша» (сентябрь 2019 года), не получила ни одного «бэби-бокса».

Это решение заключается в монетизации «пакете малыша» – то есть, вместо «бэби-бокса» роженицы будут получать денежный эквивалент.

«Монетизация этой программы в Донецкой области – мероприятие, на которое мы пошли ради людей. Интересы людей не должны страдать из-за процедурных моментов. Мы считаем, что это правильное решение», – подчеркнул Олег Коваль.

Кроме того, Минсоцполитики собирается пересмотреть содержание «пакета малыша» на 2020 год. «Что касается содержания "пакете малыша", он будет пересмотрен. По этому поводу есть разные мнения. В конце ноября – начале декабря мы их все сгруппируем. Цена "пакета" останется прежней – в пределах 5 тыс. грн. Постановление мы не меняем», – пояснил замминистра.

В ведомстве напомнили, что с начала реализации проекта 329 773 ребенка получили «пакет малыша», что составляет 99% от количества детей, рожденных с 1 сентября 2018 года.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!