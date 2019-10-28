В Бахмуте «минировали» здание суда (Фото)

В Бахмуте (до переименования – Артемовск, Донецкая обл.) сегодня, 28 октября, в полицию поступило анонимное сообщение о заложенной взрывчатке в Донецком апелляционном суде. Полицейские и спасатели обследовали объект, но никаких взрывных устройств не обнаружили. Правоохранители ищут лжеминера. Об этом сообщает пресс-служба Бахмутского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

«Информация об угрозе взрыва поступила в полицию после обеда. Аноним указал, что в Бахмуте заминировано здание суда. К месту событий немедленно прибыли следственно-оперативные группы, группы быстрого реагирования патрульной полиции, работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и другие экстренные службы», – говорится в сообщении.

Здание и прилегающая территория были оцеплены и тщательно обследованы с участием взрывотехников и кинологов со служебными собаками.

«Взрывных устройств не обнаружено. Опасности нет», – сообщили в полиции.

Правоохранители открыли уголовное дело по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

Сейчас полиция разыскивает лжеминера.

Следует отметить, что ст. 259 УК Украины, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет. То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия или совершенное повторно, – наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет. Также, нарушение ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Заведомо ложный вызов специальных служб» влечет наложение штрафа от 3 до 7 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, сегодня, 28 октября, правоохранителям также поступила информация о минировании автомобиля у здания СБУ в Славянске (Донецкая обл.) и сообщение об угрозе взрыва в здании бизнес-центра Краматорска. После проверки в обоих случаях эта информация не подтвердилась.

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