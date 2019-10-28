Пенсии в Украине: Как проверить правильность исчисления размера выплаты

В Украине органы Пенсионного фонда назначают пенсии в соответствии с нормами действующего законодательства на основании приложенных к заявлению о назначении пенсии документов. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

По ее словам, проверку пенсионных дел, назначенных органами ПФУ, осуществляют органы социальной защиты населения. Это регламентируется Порядком осуществления надзора за соблюдением требований законодательства при назначении (перерасчете) и выплаты пенсий органами ПФУ, утвержденный приказом Министерства труда и социальной политики Украины от 10.01.2007 №4 и постановлением правления ПФУ от 10.01.2007 №1-1.

«Лицо может обратиться в органы Пенсионного фонда о предоставлении выписки из распоряжения о назначении (перерасчете) пенсии с информацией о периодах страхового стажа и заработной платы (дохода), которую учтено при расчете пенсии, и проверить, учтены ли все данные о страховом стаже и заработной плате», – объяснила Светлана Шута.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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