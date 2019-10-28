Спецпредставитель ОБСЕ считает, что Минские соглашения работают

Минские соглашения пока не помогли урегулировать вооруженный конфликт на Донбассе, но они все же работают. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик.

По его словам, переговоры в ТКГ помогли решить много жизненно важных проблем для жителей неподконтрольной украинским властям территории Донбасса, в частности с водоснабжением и мобильной связью.

«На примере воды – они работают. Когда не было телефонной связи, кто помог, кто содействовал восстановлению связи Vodafone? Мы. Это было очень важно. Без нас люди не получили бы свои SMS, что поступила пенсия. А так они знали, что поступила пенсия, и они могут пересекать линию соприкосновения», – отметил Сайдик.

«Сказать, что Минск не работает, я бы сказал, что это неправда. Конечно, мы до сих пор не решили конфликт, но самое главное – это политическая воля сторон. Здесь, к сожалению, мы не можем быть волшебниками», – добавил спецпредставитель ОБСЕ.

Дипломат также подчеркнул, что благодаря переговорам в Минске число жертв вооруженного конфликта на Донбассе за последние годы намного снизилось.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик также рассказал, что не верил в то, что придется вести столь долгие переговоры по Донбассу в Минске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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