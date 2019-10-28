Представитель ДТЭК опроверг обвинения АМКУ в монополизме в Бурштынском энергострове

Цена реализации электроэнергии Бурштынской тепловой электростанции (ТЭС, «ДТЭК Западэнерго») составляет 1 590 грн за МВт/час, при этом средняя цена импортеров составляет 1 880 грн за МВт/час. Об этом в ответ на заявление о начале расследования Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) против компании «ДТЭК» в эфире телепрограммы «Свобода слова» заявил генеральный директор ООО «Д.Трейдинг» Виталий Бутенко, передают «Українські новини».

Бутенко отметил, что более 40% электроэнергии в зону Бурштынского энергоострова поставляется из соседних европейских стран независимыми трейдерами. При этом цена продажи электроэнергии этих трейдеров выше, чем цена ДТЭК. «Я должен объяснить эту ложь про Бурштынский энергоостров. Импортеры продают электроэнергию из-за рубежа по 1 880 грн (за МВт/час). Вы знаете, по какой цене продает Бурштынская ТЭС? По – 1 590 грн (за МВт/час)», – сообщил Бутенко в ответ на утверждение председателя энергетического комитета ВерховнойАндрея Геруса об открытие дела АМКУ против ДТЭК.

Отметим, что 4 октября АМКУ начал расследование против «ДТЭК Западэнерго». АМКУ усмотрел признаки монопольного положения «ДТЭК Западэнерго» на рынках электроэнергии в пределах торговой зоны энергоостров Бурштынской ТЭС. В компании уже назвали выводы АМКУ абсолютно безосновательными и предвзятыми.

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