В штабе ООС рассказали, что происходит с мостом у Станицы Луганской (Фото)

С украинской стороны подходят к завершению подготовительные работы по восстановлению разрушенного пролета моста на участке разведения № 1 – в прифронтовой Станице Луганской (Луганская обл.). Об этом сегодня, 28 октября, сообщает украинская сторона Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК), передает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, у моста продолжают работать представители ООО «Укртрансмост», пиротехнические подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) и работники райавтодора.

Так, представители «Укртрансмоста» продолжают работы по ремонту ригеля (балки) на 7-й опоре, заливке бетоном опалубки девятой опоры моста, продолжение подготовительных работ для усиления диафрагмы моста. Идет подготовка к монтажу металлоконструкций и проводится разрезание остатков железной конструкции разрушенного моста.

Работники ГП «Станично-Луганский автодор» проводят работы по расчистке обочины от срезанных деревьев и ветвей и планировку участка местности в районе строительной площадки у моста.

По информации украинской стороны СЦКК, осуществлен монтаж двух автобусных остановок для пассажиров – перед разрушенной частью моста и перед КПВВ. На сегодня, на указанном маршруте с 07:00 до 17:00 постоянно курсируют 2 специализированных автобуса и 2 электрокара. Они осуществляют около 95 рейсов в сутки и перевозят более 6 500 пассажиров.

Также вблизи разлома моста постоянно работают представители Красного Креста, которые оказывают социальную помощь населению.

Как отмечается, обходной мост будет работать, пока будут ремонтировать разрушенную часть основного моста. «Таким образом, украинская сторона делает все возможное, чтобы не создавать неудобства для гражданского населения и облегчить перемещение людей. А что мы видим с противоположной стороны? Вооруженные формирования РФ для более "приятного" пересечения моста сопровождают местное население дымовой завесой, которая образуется в результате сжигания срезанных деревьев», – говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, восстановление разрушенной части моста вблизи КПВВ «Станица Луганская» идет по графику, задержек нет.

Напомним, восстановление разрушенного моста началось 2 сентября. А 4 октября в Станице Луганской открыли временный обходной мост вблизи КПВВ.

Восстановление разрушенного моста в Станице Луганской планируют завершить до 15 ноября. За ремонтом моста у Станицы Луганской можно наблюдать онлайн.

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