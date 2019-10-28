Кабмин выделил дополнительные 300 млн гривен на доступное жилье для переселенцев

Сегодня, 28 октября, Кабинет Министров Украины на выездном заседании в Мариуполе, принял ряд важных решений, в частности, расширил программу строительства доступного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

Так, речь идет о выделении дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 200 семей участников АТО/ООС.

Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. «Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения операции Объединенных сил (ООС)», – говорится в сообщении.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!

Читайте также: