Кабмин выделил дополнительные 300 млн гривен на доступное жилье для переселенцев

Сегодня, 28 октября, Кабинет Министров Украины на выездном заседании в Мариуполе, принял ряд важных решений, в частности, расширил программу строительства доступного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.
Так, речь идет о выделении дополнительных 300 млн грн, которые к концу 2019 года позволят построить доступное жилье в пригородных районах Киева, Днепра, Львова, Одессы, Харькова для около 950 семей, из которых 700 семей внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и около 200 семей участников АТО/ООС.
Правительство также одобрило документ, который позволит Украине присоединиться к Декларации о безопасности школ. «Это усилит безопасность учащихся в школах, в частности на территориях, граничащих с территорией проведения операции Объединенных сил (ООС)», – говорится в сообщении.
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