Кабмин принял постановление об отсрочке новых правил пересечения КПВВ на Донбассе

Сегодня, 28 октября, правительство Украины принято постановление, которое позволило отсрочить вступление в действие новых правил пересечения линии разграничения через контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе, в частности, для детей до 14 лет. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутреннее перемещенных лиц Украины на своей странице в Facebook.

«Сегодня правительством принято постановление от 16.10.2019 № 887 в частности об отсрочке вступления в силу постановления № 815. Таким образом, на месяц отсрочено вступление в силу новых правил пересечения. Завтра, 29 октября, соответствующее решение об отсрочке изменений будет обнародовано в "Урядовом кур‘єрі" и начнет действовать», – говорится в сообщении.

Решение об отсрочке вступления в действие Постановления № 815 было инициировано Минветеранов во время заседания Кабинета министров Украины.

Так, по новым правилам при пересечении линии разграничения дети должны были бы иметь паспорт для выезда за границу. В течение месяца Минветеранов проработает вопрос пересечения, чтобы сделать следующие шаги в этом вопросе. «Премьер-министр поставил нам задачу в течение месяца отработать порядок, который бы учитывая все моменты безопасности, был бы комфортным для граждан и мог быть внедрен на постоянной основе», – отметила министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и ВПЛ Оксана Коляда.

Как сообщалось ранее, правозащитники предупредили о возможных трудностях при пересечении КПВВ детьми без загранпаспорта, а также возникновения вопроса о перемещении товаров и личных вещей через КПВВ, так как по состоянию на сегодня соответствующего постановления об отсрочке так и не было обнародовано.

Напомним, 17 июля Кабинет министров Украины принял Постановление № 815 «Об утверждении Порядка въезда лиц, перемещения товаров на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях и выезда лиц, перемещение товаров с таких территорий». В него включена норма, которая предусматривает определение перечня только запрещенных или ограниченных для перемещения товаров (ранее был перечень только разрешенных товаров, который был не полным).

Также, согласно Порядка, дети, которые не достигли 14-летнего возраста, смогут проезжать через украинские контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на неподконтрольную территорию только по загранпаспорту или справке о том, что документы на получение загранпаспорта поданы. Выезжать с неподконтрольной территории они смогут и по свидетельству о рождении в случае, если они не успели оформить загранпаспорт. С 14 лет линию разграничения в оба направления можно пересекать, в том числе, по внутреннему паспорту гражданина Украины.

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