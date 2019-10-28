У Путина есть своя «красная линия» по Донбассу, – политолог

У президента России Владимира Путина есть своя «красная линия» в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.

«Нужно обозначить красную линию Путина – это, безусловно, сохранение российских войск и этой структуры в ОРДЛО*. Это красная линия Путина», – считает она.

По ее мнению, в ходе переговоров с Россией по Донбассу компромиссов ждать не стоит. «Я не вижу компромиссов. Они не собираются выводить войска – вот в чем дело. Все. Все остальное – это от лукавого», – пояснила Галкина.

При этом политолог считает, что проведение выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса без вывода российских войск – вполне реальный сценарий, от которого Украина сможет выиграть, если волеизъявление действительно пройдет свободно, с участием украинских партий и СМИ, и по украинскому законодательству.

«Если бы "формула Штайнмайера" в том виде, в котором ее и Сайдик описывал, и в том виде, в котором она была опубликована, и Россия бы вывела войска, то была бы несколько другая история. Но вот в чем проблема – они же скажут, что это уже давно наша народная милиция», – отметила эксперт.

Галкина также уверена, что Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, а у украинских властей есть реальная возможность вернуть эту лояльность.

Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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