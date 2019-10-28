У Путина есть своя «красная линия» по Донбассу, – политолог

У президента России Владимира Путина есть своя «красная линия» в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.
«Нужно обозначить красную линию Путина – это, безусловно, сохранение российских войск и этой структуры в ОРДЛО*. Это красная линия Путина», – считает она.
По ее мнению, в ходе переговоров с Россией по Донбассу компромиссов ждать не стоит. «Я не вижу компромиссов. Они не собираются выводить войска – вот в чем дело. Все. Все остальное – это от лукавого», – пояснила Галкина.
При этом политолог считает, что проведение выборов на неподконтрольной украинским властям территории Донбасса без вывода российских войск – вполне реальный сценарий, от которого Украина сможет выиграть, если волеизъявление действительно пройдет свободно, с участием украинских партий и СМИ, и по украинскому законодательству.
«Если бы "формула Штайнмайера" в том виде, в котором ее и Сайдик описывал, и в том виде, в котором она была опубликована, и Россия бы вывела войска, то была бы несколько другая история. Но вот в чем проблема – они же скажут, что это уже давно наша народная милиция», – отметила эксперт.
Галкина также уверена, что Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, а у украинских властей есть реальная возможность вернуть эту лояльность.
Напомним, украинская сторона в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».
*Сокращения: ОРДЛО – отдельные районы Донецкой и Луганской областей
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!
Читайте также:
- Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, – эксперт
- «План Б» Зеленского по Донбассу: Каков он – и есть ли вообще
- «Формула Штайнмайера» к миру на Донбассе не приведет, – Кучма
- Путин не откажется от господства над Донбассом, – эксперт
- Что нужно, чтобы «формула Штайнмайера» сработала на Донбассе, – мнение
- Федерализации не будет: Глава МИД Украины о «красных линиях» по Донбассу
- Болезненный компромисс: Пристайко назвал альтернативу «формулы Штайнмайера»
- «Формула Штайнмайера» не противоречит Минским соглашениям, – эксперт
- Кипр в донецких степях: Похоже, Украина идет на приднестровский вариант
- Немецкий след в «формуле Штайнмайера»: Эксперт назвал исторические нюансы
- «Формула Штайнмайера»: Дискуссии несут угрозу большого противостояния
- Согласована только «формула Штайнмайера», остальное обсуждается, – Пристайко
- Марчук предложил Штайнмайеру пообщаться с представителями разведки, чтобы узнать о деталях войны, которую Россия ведет в центре Европы
- Это «торпеда»: Безсмертный о «формуле Штайнмайера»
Комментарии