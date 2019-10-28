Временное жилье: Переселенцам выделили квартиры в Лимане

В Лимане (до переименования – Красный Лиман, Донецкая обл.) двум семьям переселенцев были выделены квартиры в рамках предоставления временного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Лиманского городского совета.

Так, решением Лиманского городского совета от 30.01.2019 № 7/60-2810 был создан фонд жилья для временного проживания ВПЛ в Лиманской объединенной территориальной громаде, состоящий из приобретенных в 2018 году одной трехкомнатной и одной двухкомнатной квартир на условиях софинансирования. А именно за счет средств субвенции из государственного бюджета в сумме 350 тысяч и местного бюджета в сумме 350 тысяч.

Указанные квартиры по решению исполкома комиссией по распределению и предоставлению жилых помещений для временного проживания ВПЛ в Лиманской ОТГ Донецкой области с использованием балльной системы были распределены и предоставлены:

трехкомнатная квартира – внутренне перемещенной многодетной семье, участнику боевых действий;

двухкомнатная квартира – внутренне перемещенной семье, работнику медицинской сферы.

Напомним, как заявил глава Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко, в Донецкой области зарегистрированы почти 500 тыс. ВПЛ из неподконтрольных украинским властям территорий Донбасса. Из них в очереди на получение жилья находятся 713 человек. Проблема обеспечения жильем переселенцев стоит наиболее остро.

Как сообщалось ранее, в 2019 году по программе софинансирования из госбюджета органам местного самоуправления направлено около 18 млн грн из 34 млн на обеспечение временным жильем переселенцев. В 2017 году – 17 млн грн, в 2018 году – 34 млн грн.

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