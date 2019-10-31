Пенсия по возрасту: Как проводят индексацию в Украине

В Украине для обеспечения индексации пенсии ежегодно предусмотрено проводить перерасчет ранее назначенных пенсий путем увеличения показателя средней заработной платы (дохода), с которой уплачены страховые взносы и которая учитывается для исчисления пенсии. Об этом рассказала заместитель директора департамента пенсионного обеспечения – начальник управления методологического обеспечения Пенсионного фонда Украины (ПФУ) Светлана Шута, передает «Урядовий кур’єр».

По ее словам, размер и порядок проведения перерасчета пенсии определяется по решению правительства.

Светлана Шута уточнила, что в 2019 году индексацию пенсии проводили в соответствии с постановлением Кабинета министров от 20.02.2019 № 124 «Вопросы проведения индексации пенсий в 2019 году», во время которой 1 марта произведен перерасчет пенсий, назначенных в частности согласно законам № 1058 «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», № 796 «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц» путем увеличения показателя средней заработной платы, с учетом которого исчислена пенсия на 17%.

Также специалист добавила, что для лиц, у которых по итогам перерасчета с 1 марта 2019 года размер пенсии повысился на сумму до 100 грн, установлена ​​доплата так, чтобы сумма повышения пенсии не была меньше 100 грн.

Напомним, ПФУ с сентября начал внедрять в тестовом формате новый электронный сервис – мобильное приложение «Пенсионный фонд». Теперь граждане имеют возможность доступа к электронным сервисам Фонда в удобном формате с мобильных устройств – смартфонов и планшетов.

Как сообщалось ранее, ПФУ ввел новую модель обращения граждан за назначением пенсии в «одно касание» через веб-портал электронных услуг ПФУ. Внедрение такой системы упрощает взаимодействие граждан с ПФУ, позволяет уменьшить затраты времени лиц, обращающихся за назначением пенсии, обеспечивает максимально комфортные условия для получения услуг, не выходя из дома. Также сообщалось, в Украине минимизирована возможность влияния человеческого фактора на размер пенсии.

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