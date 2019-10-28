Украина присоединится к Декларации о безопасности школ

Правительство инициировало присоединение Украины к Декларации о безопасности школ (Safe Schools Declaration). Сегодня, 28 октября, на выездном заседании в Мариуполе Кабинет министров принял проект указа президента, что уполномочивает министра образования и науки (МОН) Анну Новосад на ее подписание. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По информации пресс-службы, Декларация содержит ряд обязательств, направленных на предупреждение и реагирование на нападения и использования учебных заведений в военных целях в период вооруженного конфликта. Сейчас к документу присоединились 89 государств из разных регионов мира. В этих странах уже разработаны и успешно внедряются подходы к имплементации Декларации.

«Вооруженная агрессия Российской Федерации и временная оккупация АР Крым и частей Донецкой и Луганской областей – это, без преувеличения, трагедия нашего народа. И наиболее уязвимыми в этой ситуации являются именно наши дети. Присоединением к Декларации Украина продемонстрирует международной общественности стремление и политическую волю защитить своих учеников и учителей, обезопасить их от конфликта, а помещения учебных заведений – от нападений и использования в военных целях. Без доступа к качественному обучению дети лишаются будущего, и мы не можем этого допустить», – заявила Новосад.

В МОН отмечают, что страны-подписанты Декларации – это как государства, на территории которых нет военных конфликтов, так и те, где имеет место вооруженная агрессия. «За 4 года с момента открытия Декларации во многих странах-подписантах произошли изменения относительно политики государства в отношении образования в ходе вооруженного конфликта, и их опыт может быть ценным для Украины», – отмечается в сообщении.

Кроме того, важным аспектом присоединения к Декларации является восстановление образовательной инфраструктуры, обеспечение психологической реабилитации учеников, родителей и учителей, содействие проведению тренингов по безопасности и здравоохранению и тому подобное.

Как сообщалось ранее, во время вооруженного конфликта на востоке Украины права сотен тысяч детей уже более 5 лет продолжают нарушаться ежедневно.

Напомним, по данным ОБСЕ, на Донбассе за последние 5 лет вооруженного конфликта пострадали более 700 учебных заведений. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ/UNICEF), на Донбассе с начала 2019 года в 4 раза участились атаки на школы по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, что вызывает психологические травмы у учеников и подвергает их опасности.

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