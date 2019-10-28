Мальчику из Мариуполя подарили жизнь без ограничений (Видео)

В Украине по статистике смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ежегодно погибает 67% граждан. Среди основных диагнозов – врожденный порок сердца. Тысячи детей сегодня ждут операции по ее устранению. Но щадящий метод не всем по карману.

Одиннадцатилетний житель Мариуполя Даниил Лепихов недавно пережил тяжелый период. «Это все быстро произошло. Мы жили в кошмаре. Очень сильно переживали», – говорит мать мальчика Елена Лепихова.

На жизнь Даниила повлияла болезнь – порок сердца. Обычно его диагностируют у детей в первые годы жизни. Но у Даниила медики не заметили. А обнаружили, когда ему уже было одиннадцать. «Делали УЗИ первый раз – ничего не обнаружили. Сказали, что там дополнительные хорды, и от них шумы», – вспоминает мать мальчика.

Установить правильный диагноз смогли врачи в Киеве. К счастью, вовремя. Исправить ситуацию могла срочная операция. «Очень важно при таких размерах Боталловых протоков – это больше социальный момент. Этим детям, к сожалению, запрещают все. Вакцинации, занятия спортом. Их вообще держат, как в изоляторе каком-то», – объяснила эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Наталья Ящук.

Мальчика прооперировали в институте имени Амосова, закрыв проток окклюдером – маленькой спиралью, без разреза и кровопотери. Жизнь без ограничений стала реальной для Даниила благодаря помощи Фонда Рината Ахметова, который и приобрел имплант.

После операции Даниил приезжает в Киев, чтобы проверить состояние здоровья. Волнение меняются радостью, ведь у Даниила все в порядке.

Для Даниила могли остаться в прошлом множество наград за занятие народными танцами. Но теперь ничто не препятствует новым успехам. «Я слышу сейчас, как бьется сердце, здоровое сердце моего сына», – поделилась Елена Лепихова.

С 2017 года благодаря поддержке Фонда Ахметова маленьким пациентам было установлено более 100 дорогостоящих имплантов.

Источник: ТК «Донбасс»

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