На Донетчине экспорт продукции машиностроения увеличился почти на четверть

Валютные поступления от экспорта товаров из Донецкой области в январе–августе 2019 года по сравнению с январем–августом 2018 года сократились на 8,4% и составили $2 997,4 млн*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

Так, по данным статистики, за этот период предприятия региона вывозили продукцию в 115 стран мира.

На первом месте остается Италия, куда в январе-августе 2019 года экспортировано товаров на $747,9 млн, что на 11,5% меньше, чем в январе-августе предыдущего года, и составило 25% от общего объема.

Второе место занимает Российская Федерация, поставки в эту страну в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года сократились на 6,4% и составили $408,2 млн, или 13,6% общего объема.

В то же время, на 42,3% уменьшилась в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом предыдущего года валютная выручка от экспорта товаров в США и составила $185,3 млн, или 6,2% из-за чего страна переместилась с третьего на четвертое место, уступив Польше.

Экспорт товаров на европейский рынок, составив $1 553 млн, или 51,8% общего объема, уменьшился по сравнению с январем–августом 2018 года на 5,2%.

Валютные поступления от экспорта товаров в страны Азии в январе-августе 2019 года составили $518,4 млн (17,3% общего объема), что по сравнению с январем-августом 2018 года больше на 1,4%.

Выручка от экспорта товаров на африканский континент в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом предыдущего года уменьшилась на 19,1%, составив $135 млн, или 4,5% общего объема.

По информации ведомства, валютные поступления от экспортных поставок черных металлов в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом 2018 года уменьшились на 9,2% и составили $2 436,3 млн, или 81,3% экспорта всех товаров.

Сократился в январе-августе 2019 года по сравнению с январем-августом предыдущего года также и экспорт:

готовых пищевых продуктов – на 5,6%;

изделий из черных металлов – на 22,6%;

продукции химической промышленности – в 2,1 раза.

Вместе с тем, экспортные поставки продукции машиностроения увеличились по сравнению с январем–августом 2018 года на 24,6%.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

Подпишись на наш Telegram и Facebook и следи за самым важным!