На Донетчине объем производимой сельхозпродукции растет

Объем производимой на Донетчине сельхозпродукции в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года увеличился на 16,8%, в том числе, предприятия получили продукции больше, чем в январе–сентябре 2018 года, на 31,1%, а хозяйства населения – меньше на 2%*. Об этом сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, объем растениеводческой продукции в январе–сентябре 2019 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года увеличился на 23,5%.

Так, по состоянию на 1 октября 2019 года валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий составил 1,8 млн т (в первоначально оприходованном весе), что на 40,5% больше, чем на аналогичную дату предыдущего года. Урожайность составила 34,2 ц с 1 га убранной площади, против 23,8 ц на 1 октября 2018 года.

Подсолнечника собрано на 25,8% больше, чем на 1 октября 2018 года. Картофеля – на 4,7% больше, чем год назад. Валовой сбор овощных культур увеличился на 19,2%.

Кроме того, производство животноводческой продукции выросло по сравнению с январем–сентябрем 2018 года на 2,6%.

По данным статистики, производство мяса (реализация на убой сельскохозяйственных животных в живом весе) в январе–сентябре 2019 года сократилось по сравнению с январем–сентябрем предыдущего года на 0,5%, и составило 83,5 тыс. т. При этом предприятия получили продукции выращивания сельскохозяйственных животных (в живом весе) на 0,5% меньше, чем в январе–сентябре 2018 года.

Также, надои молока в области в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем 2018 года уменьшились на 5,9%. А яиц за этот период получено на 27,7% больше.

Согласно статистическим данным, поголовье крупного рогатого скота на 1 октября 2019 года сократилось по сравнению с аналогичной датой 2018 года на 4,3%, в том числе количество коров уменьшилось на 5,3% и составило 32 тыс. голов.

«Количество свиней уменьшилось на 0,8% и на начало октября 2019 года составило 471,4 тыс. голов. Поголовье птицы на 1 октября 2019 года составило 7,1 млн голов, что на 19% больше, чем на 1 октября 2018 года», – сказано в сообщении.

Средние цены реализации сельскохозяйственными предприятиями живых сельскохозяйственных животных повысились в январе–сентябре 2019 года по сравнению с январем-сентябрем предыдущего года на 1,7%, молока – на 3,1%, овощных культур – на 29,7%, картофеля – на 38,9%.

Дешевле, чем в январе-сентябре 2018 года, продавались зерновые и зернобобовые культуры – на 10,3% (в том числе пшеница – на 9,5%), семена подсолнечника – на 14,7%. яйца – на 24,6%, плодовые и ягодные культуры – на 47%.

Помимо этого, на 1 октября 2019 года предприятия, которые непосредственно выращивают зерновые, зернобобовые культуры и подсолнечник, а также предприятия, которые занимаются их хранением и переработкой, имели в наличии 733,7 тыс. т зерна (на 19,5% больше, чем на 1 октября 2018 года), в том числе 603,2 тыс. т пшеницы (на 27,6% больше). Запасы семян подсолнечника возросли на 69,6% по сравнению с количеством, которое было на 1 октября 2018 года.

* Статистические данные приведены без учета временно неподконтрольной Украине части территории.

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