Проблемы с тендером: Могут ли в Мариуполе закрыть несколько детских садов (Видео)

В Мариуполе из-за проблем с тендером на поставку продуктов несколько детских садов могут закрыть: одни на месяц, другие – почти на два. Об этом рассказали взволнованные родители дошкольников.

Так, по словам мамы дошкольника, который посещает детский сад № 86, Евгении Стецкой, на днях ей позвонила заведующая детсадом и сообщила, что следующие 2 месяца детей кормить не будут. Придется брать еду с собой, или перейти в соседний детский сад.

«Все родители немного в шоке, потому что я, например, не представляю, каким образом будут храниться продукты, которые я приношу своему ребенку. Почему воспитатели, нянечка должны следить еще за этим. И решения тоже пока нет, есть вариант, что будем где-то заказывать еду и нам будут ее привозить. Но можно представить сумму, в которую выльется питание за месяц», – рассказывает Евгения.

Закрывают кухню и в детском саду № 7. Как утверждает одна из родительниц, из-за расторжения договора с поставщиками.

«Со слов воспитателя, прокуратура расторгла договор на питание в детском саду. Им нужно будет открыть новый тендер. Пообещали 1 ноября подготовить документы на объявление тендера и потом сам тендер будет проходит около 45 дней. То есть, к Новому году вряд ли наших детей вывели бы в детский сад», – говорит мама дошкольника Татьяна Исаева.

В свою очередь, директор Департамента образования Татьяна Братчикова заверила, что поставщик остается тот же, детей кормить будут и сады не закроют. А проблему с тендерами будут решать параллельно.

«Сейчас все дети будут на месте. Это рабочий вопрос, который ни в коей мере не будет отражаться на наших детях и родителях», – сказала Татьяна Братчикова.

Сейчас кухни в этих детских садах продолжают работать. «Кухня работает в штатном режиме, работает по утвержденному меню, все продукты получили вовремя», – отметила заведующая детским садом № 86 Наталья Беспалова.

Источник: ТК «Сигма»

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