Стратегия развития Донбасса: В Мариуполе стартовал международный молодежный форум (Видео)

В Мариуполе на международный форум прибыли 350 молодых людей из 25 регионов Украины. Их задача – разработка молодежного видения Украины-2030, которое будет представлено ​​президенту Украины Владимиру Зеленскому на Молодежном форуме «Каждое завтра начинается уже сегодня».

Первыми в Мариуполь прибыли студенты Украинской академии лидерства. Именно они будут разрабатывать стратегию развития нашего региона.

По словам участницы форума Дарьи Складанюк из Житомира, которая сейчас учится в Национальном педагогическом университете имени Драгоманова, участие в форуме даст возможность раскрыть не только свой потенциал, но и потенциал нашей страны.

«Для нас важно внести что-то новое. Для нас важно присоединить Мариуполь, присоединить его максимально, украинизировать его. В целом мы хотим, чтобы академия лидерства распространялась, потому что мы несем большие изменения в будущее и хотим, чтобы это было массово», – считает Дарья.

За 2 дня 500 участников форума должны разработать свою стратегию развития восточного региона. Всего – 5 тем. «После исследования этих тем мы будем представлять видение развития Украины-2030 президенту Украины Владимиру Зеленскому. Будем исследовать вопрос национальной безопасности и обороны, новейшие технологии, здоровый образ жизни, охрана здоровья, образование и воспитание», – пояснил руководитель регионального Центра развития лидерства в Мариуполе Олег Корчовский.

Как отметил организатор мероприятия Роман Тычковский, вместе можно создать благоприятные условия для развития страны.

На разработку видения у участников форума – два дня. Свою стратегию развития они представят президенту уже в среду, 30 октября.

Источник: ТК «Сигма»

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