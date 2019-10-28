После гибели мужа: В свои 24 года ветеран АТО воспитывает первый в Украине взвод 14-летних девочек

Юлии Микитенко – 24 года. 5 лет назад студенткой Киево-Могилянской академии (литературовед) девушка пошла на войну, стала командиром разведвзвода и потеряла на фронте любимого мужа. Теперь лейтенант Юлия Микитенко воспитывает первый в истории Украины взвод 14-15-летних девочек в военном лицее им. Ивана Богуна, передают «Факты».

У Юли и брат окончил военный лицей, и мама работает здесь, а отец еще в 2014 году пошел добровольцем в Нацгвардию. Но сама девушка о карьере военного не мечтала. «Так сложилось. Во многом – благодаря моему мужу. С Ильей мы познакомились в 2015 году, когда он приходил в себя после ранения. На тот момент уже успел повоевать под Мариуполем и там сильно повредил позвоночник», – вспоминает она.

Илья однажды возвращался из госпиталя в Барышевку под Киевом, но было поздно и транспорт уже не ходил. Тогда парень через волонтеров вызвонил отца Юли, который тоже лежал в госпитале после ранения в Славянске. Отец согласился приютить Илью. Тот взял такси, приехал.

Боец девушке сразу понравился. После выходных парень уехал. Они продолжили общение в соцсетях. Через 3 месяца Юля поехала к Илье в Мариуполь, где молодые обручились. Илье дали 4-дневный отпуск, во время которого пара расписалась. «После этого он снова уехал на войну. Вернулся только после демобилизации. Немного отдохнул, и мы приняли решение вместе подписать контракт с ВСУ и идти воевать в составе 25-го батальона территориальной обороны "Киевская Русь"», – отметила Микитенко.

Илья и Юлия

Она окончила трехмесячные офицерские курсы, стала младшим лейтенантом, месяц побыла командиром мотопехотного взвода. А потом Юлю назначили командиром разведывательного взвода. Но бойцы не приняли девушку в качестве своего начальника. «Дошло чуть ли не до личных оскорблений: "Да кто ты такая? Ты женщина, и вдруг – командир разведвзвода? Ага, щас!". Сначала я не реагировала, а когда поняла, что от должности не отвертеться, сказала своим подчиненным: "Я офицер, у меня есть приказ. Кого не устраивает моя кандидатура, рапорт на стол". Рапорт написал почти весь взвод… У меня осталось четверо подчиненных. Впятером мы выходили с Башкировского полигона в Бахмут… А потом начали возвращаться разведчики, которые написали рапорт. Одни не хотели идти в пехоту – после разведки это не престижно. Другие поняли, что я не самый плохой командир. Я приняла всех обратно. Конечно, извинений не дождалась – это было бы ниже их достоинства. Зато те, кто вернулись, уже не ставили мой авторитет под сомнение», – рассказала Микитенко.

Но за 9 месяцев работы все обиды остались в прошлом, Юлия смогла выстроить отношения с ребятами, и взвод отлично справлялся со своими заданиями. Она приняла решение уйти с передовой только после гибели Ильи – 22 февраля 2018 года он получил тяжелое ранение и скончался в больнице. В июле 2018-го должен был закончится их контракт с ВСУ и супруги планировали начать мирную жизнь.

Последние минуты жизни мужа Юлия провела рядом с ним. «Илья подробно рассказывал мне, что делать после его смерти. Он хотел, чтобы на его похоронах я была в оранжевом платье и не было искусственных цветов. Сказал, чтобы его кремировали, а прах развеяли над Донбассом. Конечно, все это было исполнено», – говорит вдова.

Микитенко решила идти в военный лицей, где работала ее мама. Здесь Юлия сначала воспитывала мальчишек, а с этого года в лицее набрали экспериментальный взвод девочек-подростков.

Дисциплина у девочек жесткая. «Это первый взвод девочек, к ним приковано пристальное внимание. Если эксперимент провалится, то больше таких взводов может и не быть», – поясняет Юлия.

«Для ребят все уже привычно – какое белье, форма, сколько пар носков, что должно быть в тумбочках. А все, что касается девочек, приходится решать на месте. Им, например, выдают мужские трусы, в которых не очень удобно ходить, особенно в определенный период месяца. Поэтому я разрешаю девочкам надевать их собственное белье. Правда, его можно иметь не больше двух пар. Бюстгальтеры должны быть без чашечек, косточек и кружев. Только спортивные топы телесного и черного цветов. Мне приходится устанавливать, где должны лежать средства гигиены, какая разрешена прическа (только "гулька" на затылке), можно ли пользоваться косметикой», – рассказывает лейтенант.

Юлия – единственный офицер лицея, к которому воспитанницы обращаются по имени-отчеству, а не по званию. «Может, это и не очень правильно, зато способствует более доверительным отношениям. Девочки понимают, что единственный человек, который их здесь защищает, тянет вверх, стоит за них горой, это я. Остальные офицеры не в восторге от данного проекта, а некоторые откровенно предвзято относятся к взводу девочек. Но это вопрос не к лицею, а к обществу и его отношению к женщинам-военным», – продолжает она.

Но Микитенко не планирует всю свою жизнь связывать с армией. «Мечтаю закончить магистратуру в Киево-Могилянской академии. Неплохо знаю иностранные языки. Связывать всю свою жизнь с армией не собираюсь. Вот выпущу свой взвод девочек – и буду увольняться, искать для себя что-то другое. В жизни еще столько всего интересного!», – заключила лейтенант.

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