Отказ матери, детдом, война: 10-летнюю Люду из Донецка удочерили американцы

Семья из Калифорнии (США) недавно удочерили 10-летнюю Люду, которая первоначально воспитывалась в детском доме Донецка, передают «Факты».

Маленькая Люда никогда не видела своих родителей. Мать отказалась от дочки на третий день после ее рождения из-за тяжелых диагнозов девочки: гидроцефалия (скопление жидкости в головном мозге), пиелонефрит, синдром Киари (аномалия развития головного мозга). медики говорили, что девочка вряд ли проживет больше года. Но Люда выжила, перенесла несколько сложных операций, реабилитацию. Девочку определи в детский дом Донецка.

В донецкий период жизни для Люды самым близким человеком оказалась 69-летняя Валентина Мацегора. Их встреча произошла совершенно случайно в 2011 году в больнице Донецка. Здесь Валентина Николаевна перенесла операцию по удалению опухоли головного мозга. В больницу на обследование привозили детей из детдома. Валентина – в прошлом медсестра, вот и решила помочь своим коллегам. Тогда она и познакомилась с Людой. После своей выписки женщина ежедневно приходила к девочке в больницу.

«Я пришла к ней 5 декабря, а ушли мы с Людочкой из больницы только 23 марта 2012 года. Ее состояние улучшалось, и я начала с ней заниматься. Учила говорить, все время с ней общалась. Несмотря на все диагнозы, Людочка оказалась очень сообразительной, буквально на лету все схватывала. Стало понятно, что она толком не разговаривала только потому, что в доме ребенка с ней никто не занимался. Я учила ее элементарным вещам. Например, держать ложку. Помню, как впервые попробовала покормить ее с ложки. Она так испугалась и закричала! Потому что до этого девочку кормили только через трубочку. Когда после больницы мы пришли в детдом и Людочка громко сказала: "Всем привет!" – сотрудники детдома были в шоке. Все были уверены, что ребенок никогда не будет говорить», – вспоминает Валентина.

С тех пор они не расставались. Люда жила в детдоме, и Валентина – вместе с ней. Домой уходила только на ночь. «К счастью, меня никто не выгонял — все видели, как мы с Людочкой друг друга любим. Первым словом, которое она сказала, было "баба". Мы научились не только говорить, но и читать, и писать. К тому же занимались лечебной физкультурой. Я изучила всевозможные методики реабилитации детей с такими диагнозами. Поставила себе цель во что бы то ни стало выходить ребенка. Делала все, что могла», – рассказывает дончанка.

В 2014 году с началом боевых действий Валентина перевезла Люду в детский дом на подконтрольную Украине территорию в Дружковку (Донецкая обл.), и сама здесь жила у своей подруги.

Затем у Люды был долгий период реабилитации в Киеве, и Валентина Николаевна тоже была рядом.

В 2017 году один из центральных украинских каналов снял о девочке сюжет, который стал для нее судьбоносным. После эфира откликнулось много людей, в основном иностранцы. Среди них и Кристина Грейс – женщина родом из России, но уже больше 20 лет живет с мужем в Калифорнии. Кристина массажист, много знает о реабилитации и знакома с такими диагнозами, как у Люды. Кристина – русскоязычная, поэтому у нас не возникло проблем с общением.

У Кристины и ее мужа Кендалла двое взрослых детей, которые давно живут отдельно. Они поддержали идею родителей удочерить украинскую девочку.

Процесс удочерения Люды занял почти два года. И стоил немалых денег – в общей сложности, не считая перелетов, 30 тыс. долл. Это официальные затраты на оформление всех необходимых документов и разрешений в США.

Валентина Николаевна рассказывала Люде, что скоро за ней приедут мама и папа, показывала их фотографии. Поэтому когда американские супруги приехали и Кристина спросила у Люды: «Ты знаешь, кто я?» – девочка сразу ответила: «Да. Мама».

На судебном заседании, где решался вопрос об удочерении, когда говорила маленькая Люда, плакал даже судья. «Люда сказала, что очень хочет жить вместе с мамой и папой. Мне Кендалл и Кристина тоже очень понравились. Я мечтала, чтобы Людочку удочерили верующие люди. Так и случилось. На следующий день после того, как решение суда вступило в законную силу, они приехали забирать ее из детдома. В этот день плакал весь интернат. А директор сказал, что ребенка из их учреждения усыновили первый раз за последние 6 лет. Я тоже не могла сдержать слез, и это были слезы радости», – вспоминает Валентина Николаевна.

Теперь девочку зовут не Люда, а Милана. Милана Грейс. Ее мама Кристина каждый день публикует в соцсетях видео с успехами дочки. Как Милана научилась лепить вареники, как наряжается и надевает украшения, как произносит первые английские слова.

Скоро Кристина с мужем повезут дочку на полное медицинское обследование. «Мы ждем вызов из лучшего детского госпиталя в США Shriners hospital, где Милана пройдет полное обследование. Я уверена, что у нас все получится», – рассказала Кристина.

Чтобы все время оставаться на связи с воспитанницей и ее новой семьей Валентина Николаевна зарегистрировалась в Facebook. «Мы с Кристиной часто переписываемся, разговариваем по видеосвязи. Когда недавно у меня случился микроинсульт, Кристина с мужем полностью оплатили лечение. А сейчас – и изготовление моего загранпаспорта. Приглашают в гости. Я пока с трудом себе это представляю, но, если будет позволять здоровье, обязательно приеду. Я искала семью для девочки, а получилось, что нашла семью сама. Любовь к этому ребенку сделала нас с Кристиной родными людьми», – заключила Валентина Мацегора.

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