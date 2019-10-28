Мариуполь: Всю информацию по открытию своего дела теперь можно узнать за 10 минут (Видео)

Мариуполь присоединился к всеукраинской платформе Start Business Challenge. Теперь всю информацию по оформлению собственного дела можно узнать в течение 10 мин.

Как рассказала предприниматель из Мариуполя Татьяна Пугачева, она недавно открыла собственное заведение. Женщина и бизнес ведет, и сама готовит для кондитерской. По ее словам, документы для открытия своего дела собирала долго.

«Много, и вспоминать не хочется. Каждый бы хотел открыть свое заведение. Каждый кондитер, который работал на дому долгое время. Ну к этому нужно всегда стремиться, как бы сложно это не было», – делится Татьяна.

Она добавила, что о платформе, к которой присоединился Мариуполь, не знала. Но охотно бы воспользовалась.

Для того, чтобы воспользоваться платформой, нужно зайти на сайт, выбирать одну из 14 классификаций. Далее заведение, которое хотели бы открыть. Обозначить город, в котором будет располагаться бизнес, и затем нужно ответить на 10 вопросов.

Также, необходимо собрать 21 документ. Кое-что можно зарегистрировать онлайн. Таким образом, всю информацию можно узнать за 10 минут. В противном случае, чтобы узнать ту же информацию, в очереди можно было простоять полдня. Этой платформе украинские пользователи дали высокую оценку.

Как комментируют пользователи на сайте, это хороший кейс, дает понять масштаб мероприятий, необходимых для старта ведения подобного рода бизнеса. «В любом случае, есть осознание, что подобный сервис ни в коем случае не сделает работу за Вас, но это явно лучший ответ на вопрос "С чего начать?". Предпринимателям этот сервис сэкономит много времени!», – сказано в одном из комментариев.

Специалисты говорят, что бизнес в Мариуполе регистрируют часто. Теперь это будет еще и быстрее.

«Мы не только считаем ее интересной, но и участвуем в ее наполнении. И любой желающий открыть бизнес в Мариуполе, может зайти по ссылке с сайта городского совета, увидеть интересующий его бизнес и получить четкую дорожную карту, как открыть бизнес, получить развитие и привлечь инвестиции», – пояснил директор Департамента по вопросам экономики Евгений Бодягин.

Источник: ТК «Сигма»

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