Разработан механизм выплат долгов по пенсиям жителям неподконтрольного Донбасса

Правозащитники доработали законопроект о выплатах долгов по пенсиям жителям неподконтрольного украинским властям Донбасса. Об этом рассказала эксперт по адвокации БФ «Право на защиту» («Право на захист») Анастасия Одинцова.

«Пенсия – это не социальная выплата, это имущество, поэтому мы не можем ограничить – тем давать, а тем – не давать. Это дискриминация по территориальному признаку – если вы проживаете на оккупированной территории, то вы пенсию не получаете, но это же дискриминация, так не должно быть. Пенсия – это законное право, гарантированное Конституцией», – акцентировала она.

Правозащитница сообщила, что, по состоянию на июль 2019 года долг Пенсионного фонда Украины (ПФУ) перед пенсионерами, проживающими на неподконтрольной Украине территории Донецкой и Луганской областей, составил более 62 млрд грн и продолжает расти. В этой связи эксперты доработали законопроект о выплате таких долгов.

«В первую очередь, что мы меняем, это срок выплаты – срок выплаты без ограничений. На данный момент в законе прописано, что, если пенсионер по своей вине не получал пенсию, он может получить задолженность только за 3 года, а у нас уже 5 лет, и всегда говорят, что это по вине пенсионера, но оккупация произошла не по вине пенсионера», – рассказывает Одинцова.

По ее словам, в новом законопроекте прописано, что пенсионеры, проживающие на неподконтрольном украинским властям Донбассе, которые не получали свою пенсию, должны получить ее в полном объеме с момента прекращения выплат.

«Понимая, что долг огромный, мы ввели реструктуризацию этого долга – сначала выплачивается сумма за 12 месяцев, а потом каждый месяц будет выплачиваться сумма пенсий не более, чем минимальная пенсия. То есть каждый месяц пенсионер будет получать двойную пенсию – основную и задолженность, пока не получит выплаты долгов по своей пенсии полностью», – продолжила правозащитница.

«Точно также это касается и наследников. У нас сейчас тоже наследники не получили в связи со смертью родственника, который проживал на оккупированной территории и не мог выехать, недополученную пенсию. Сейчас это тоже только за три года, и только по судебному решению Пенсионный фонд выплачивает их полностью. А так – законом можно предусмотреть, что за все время пока пенсионер проживал на оккупированных территориях и не получал свое имущество, его наследники смогут получить эту пенсию», – добавила представитель БФ «Право на защиту».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Донбасс»

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