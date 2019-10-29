Прямо на школьном светофоре: В Донецке произошло ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.
Как рассказывают жители Донецка, авария произошла 28 октября на ул. 230-й Стрелковой Дивизии: столкнулись легковые автомобили.
В комментариях дончане отмечают, что авария произошла прямо на пешеходном переходе, по которому дети идут в школу:
- Соня: «Прям на школьном светофоре... Жесть»;
- Настя: «К****нный участок дороги, автобусы останавливаются – где хотят и как хотят, пешеходы перебегают дорогу в неположенном месте, некоторые машины еще обогнать пытаются»;
- Алена: «Это же пешеходный переход!».
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