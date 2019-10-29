В «ЛНР» очередное отравление грибами: Мужчина попал в реанимацию

В неподконтрольном украинским властям Стаханове (после переименования – Кадиевка, Луганская обл.) дикорастущими грибами отравился местный житель. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

Как утверждают в «ЛНР», 27 октября в 19:30 в реанимационное отделение больницы в Стаханове (Кадиевке) в состоянии средней степени тяжести доставлен 46-летний местный житель. Как стало известно, безработный мужчина собрал грибы еще за 2 дня до этого возле своего дома. Употреблял их в пищу, пока не оказался в больнице. В данный момент состояние пострадавшего стабилизировалось, переведен в инфекционное отделение.

Как сообщалось ранее, на неподконтрольной украинским властям части Луганской области двое мужчин отравились дикорастущими грибами, еще двое с подобным диагнозом недавно попали в реанимацию.

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