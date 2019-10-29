В ОБСЕ сообщили о ранении мужчины на неподконтрольной Донетчине

В неподконтрольном украинским властям поселке Минеральное (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) получил осколочные ранения мужчина. Об этом сообщается в отчете Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, опубликованном 28 октября.

Наблюдатели уточняли сообщения о том, что 25 октября мужчина получил ранения в результате взрыва в его доме на ул. Комсомольской в Минеральном, примерно в 2,5 км от линии соприкосновения.

27 октября в больнице в Ясиноватой члены патруля СММ видели мужчину (50 лет) с бинтовыми повязками на ногах. Мужчина рассказал, что вечером 25 октября он собирался выйти из своего дома, когда услышал громкий взрыв, который нанес ему ранения и повредил дом.

Медперсонал больницы сообщил наблюдателям, что мужчина поступил к ним вечером 25 октября с осколочными ранениями обеих ног. Ввиду связанных с безопасностью ограничений наблюдателям не удалось получить доступ к этому дому.

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