После удара водитель иномарки побежал к пострадавшим и стал оскорблять: В Луганске произошло ДТП (Фото)

В неподконтрольном украинским властям Луганске произошло ДТП. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Как рассказывают луганчане, авария произошла вечером, около 20:00, 28 октября на ул. Королева: столкнулись легковые автомобили.

«Сыночки-мажоры разбили машину обычного мирного жителя. Сразу после удара водитель иномарки побежал к пострадавшим, но не для оказания помощи, а для оскорбления. Мажоров явно раздражало скопление людей, удар и скрип колес был такой, что люди выбегали из домов», – пишет Любовь.

О количестве пострадавших и характере травм очевидцы не сообщают, однако на месте ДТП работали медики «скорой».

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