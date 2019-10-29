Гончарук рассказал о важности инвестиционного форума в Мариуполе

Инвестиционный форум, который сегодня, 29 октября, начнет свою работу в Мариуполе, соберет сотни важных для Украины инвесторов и экспертов. Об этом рассказал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

«Мариупольский форум – чрезвычайно важное событие для Украины. Прежде всего для того, чтобы показать и нашим, и иностранным инвесторам, что Украина меняется, что здесь начинается [экономический] рост», – сказал он.

Глава Кабинета министров напомнил, что украинское правительство поставило перед собой амбициозную цель – рост ВВП как минимум на 5-7% в год, а по итогам 5 лет – на 40%.

«Это абсолютно реальная и достижимая цель, но, чтобы это сделать, нужно изменить отношение к Украине среди инвесторов. Мы должны перестать быть страной-проблемой, а должны стать страной возможностей. И чтобы изменить это отношение, нам нужны подобные события. Мы выбрали Мариуполь, как город проведения такого первого большого инвестиционного форума, где соберутся более 700 гостей и инвесторов, людей, которые совокупно руководят десятками миллиардов долларов», – рассказал Гончарук.

Премьер-министр Украины подчеркнул, что инвесторам намерены продемонстрировать две важные вещи на форуме в Мариуполе. «Первое – тут появляются правила, эти правила меняются, и они будут одинаковыми для всех: коррупция и рейдерство уйдут в историю, "серая" экономика также постепенно будет уходить в историю. Второе – будет представлено много инвестиционных проектов. Мы ожидаем, что в разных форматах будет более 100 таких проектов: и большие общегосударственные, и немного меньше – локальные», – заявил глава Кабмина.

Как сообщалось ранее, 29 октября в Мариуполе начнется форум RE: think. Invest in Ukraine. Его посетят более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. Впервые представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и Европейского инвестиционного фонда выступят на одной сцене с президентом Украины, премьер-министром и украинскими профильными министрами.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «Телеканала ICTV»

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