«Динамо» – «Шахтер»: Превью матча

В среду, 30 октября, в 1/8 финала Кубка Украины «Шахтер» на выезде встретится с «Динамо». Матч на НСК «Олимпийский» в Киве начнется в 19:30, сообщает пресс-служба ФК «Шахтер».

Перед матчем. Внимание болельщиков среди недели будет приковано к матчам Кубка страны, тем более что жребий уже в 1/8 финала дарит им самый интересный из всех возможных вариантов – противостояние «Шахтера» и «Динамо». В истории это уже шестое классико, которое состоится раньше финала (дважды команды пересекались в 1/4, по разу – в 1/16, 1/8 и 1/2).

Неделю назад клубы играли в еврокубках (встречи с загребским «Динамо» и «Копенгагеном» не выявили победителей), а в воскресенье синхронно провели поединки чемпионата Украины (ничьи с «Александрией» и «Карпатами»). В Премьер-лиге «горняки» выступают на порядок лучше и опережают конкурента на 10 очков.

«Шахтер» является действующим обладателем Кубка и рекордсменом по числу побед в турнире (13). «Горняки» добывали трофей в 4 последних сезонах. В 3 предыдущих матчах под руководством Паулу Фонсеки «оранжево-черные» были сильнее «Динамо» в Кубке: 1:0 и 2:0 в финалах, 1:1 и 4:3 по пенальти в четвертьфинале.

В других поединках 1/8 финала в среду сыграют:

«Мариуполь» – «Олимпик»

«Минай» – «Львов»

«Ингулец» – «Днепр-1»

«Николаев» – «Десна»

«Колос» – «Ворскла»

«Альянс» – «Горняк-Спорт»

«Александрия» – «Заря»

Соперник. В «Динамо» в ходе сезона сменился главный тренер: Александр Хацкевич покинул клуб, теперь на этом посту вновь работает Алексей Михайличенко. После двух ничьих и поражения в чемпионате, которые последовали за этим изменением, команда стала исправно набирать очки: победы над «Ворсклой», «Мариуполем», «Днепром-1», «Колосом» и «Александрией». Осечка случилась лишь 27 октября с «Карпатами» (1:1 в Киеве). В группе Лиги Европы «бело-синие» не проигрывали: 3 очка с «Мальме», по 1 – с «Лугано» и «Копенгагеном».

История взаимоотношений. Соперники провели 15 матчей в Кубке Украины. «Шахтер» 8 раз побеждал в основное время, 1 – в дополнительное, 1 – в серии пенальти. «Динамо» четырежды брало верх в отведенные 90 минут и единожды оказалось удачливее в исполнении 11-метровых.

Предыдущая встреча в Кубке. 7 апреля в Харькове гол Гармаша в дебюте дал киевлянам преимущество. «Горняки» больше тайма уступали в счете, пока на 57-й минуте Тайсон не отобрал мяч у Кадара и не выдал голевой пас Мораесу – 1:1. Затем оба автора забитых мячей были удалены, а команды 10 на 10 провели остаток основного времени и 2 экстра-тайма. Главным же героем серии пенальти стал Пятов, справившийся с ударами Миколенко и Шепелева.

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