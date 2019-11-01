Очень сочувствую хозяевам: Житель Донецка показал, что в заброшенном доме в Спартаке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка, публикующийся в соцсети под ником «Заброшки.Донецк», побывал в Спартаке (Ясиноватский р-н, Донецкая обл.) и показал один из домов.

Село Спартак находится немного севернее Киевского района Донецка. В нем – много добротных частных домов, многие из которых разрушены и разграблены.

Житель Донецка показал 2-этажный частный дом под зеленой металлочерепичной крышей. Во дворе дома есть подсобные строения, заиленный пруд, в котором была подсветка.

Дончанин прошел по комнатам на первом этаже, где практически не осталось мебели, мародерами выдраны из стен светильники, розетки, сняты радиаторы. Он обратил внимание, что окна частично заложены камнями и плиткой. «Так делали военные части. В принципе, так все делают, чтобы осколки не попадали… Обычные гражданские люди заклеивают крест-накрест скотчем, чтобы при взрывной волне стекла меньше разлетались», – отметил дончанин.

В доме были и парная, и бассейн, и большая бильярдная. «Очень сочувствую хозяевам этого дома… Что осталось от вашего дома», – прокомментировал житель Донецка.

Забрался мужчина и на 2-й этаж. На 2-м этаже – большая комната, возможно – гостевая. И над ней уже – чердак. «Здесь, видимо, была лестница, которую также забрали мародеры», – сообщил он.

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