Ширмой прикрыты нищета и убогость: Житель Горловки показал площадь Победы (Видео)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Михаил Светлов показал, как выглядит центр города – площадь Победы – вечером в воскресенье.

По его словам, съемка проводилась после 17:00. На площади в это время можно было заметить немногочисленных прохожих, людей на остановке, а также тех, кто прогуливался в центре. «Центр города – площадь Победы. Смеркалось... Фонтан отключен – не сезон. Мамы водят за ручку маленьких деток по парапету фонтана – одно из самых популярных "развлечений" в этой локации. Те, кто имеет финансовую возможность, чтобы взять на прокат детский автомобиль, выглядят "феодалами" с пультом управления в руках», – рассказал Светлов.

«Молодежь небольшими группами курсирует через площадь и по ее периметру. А чем еще здесь заняться? Жители центра просто гуляют по улицам, сидят на скамейках», – добавил он.

По словам горловчанина, расположенный здесь паб «Берлога» иллюминирует разноцветными огнями, манит, обещая приятный вечер. А заведения на второй линии – разрушены, с разбитыми витринами. «И вдруг мой взгляд падает на вторую линию общественных заведений, которые не видны с самой площади, а прячутся за первым рядом магазинчиков ("Цветы", "Кофе", какао!)… То, что здесь теперь – режет глаз даже на фоне всеобщей серости, бедности и неухоженности ("Берлога" – исключение). Какой-то нелепый символ нынешней Горловки – ширмой прикрыть нищету и убогость», – отметил он.

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