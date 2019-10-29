Сможет ли Украина не признать итоги выборов на неподконтрольном Донбассе, – мнение

У украинских властей нет оснований не признать местные выборы на неподконтрольном Донбассе, которые должны пройти по согласованной «формуле Штайнмайера», если их легитимность будет подтверждена ОБСЕ. Об этом заявил специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик.

«Я не могу себе это представить, даже теоретически, потому что у всех экспертов ОБСЕ накоплен опыт за несколько десятилетий. Они работают по всем странам мира, куда приглашены», – сказал он.

«Правила [оценки ОБСЕ проведения выборов] довольно четкие, а те люди, которые так говорят [о возможном непризнании результатов выборов украинскими властями], не знают, как работает ОБСЕ. Нужно еще добавить, что, конечно, это будет по украинскому законодательству, поэтому тут подключается и Центральная избирательная комиссия Украины. Это все должно быть предусмотрено, это и написано в "формуле Штайнмайера"», – заявил Сайдик.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик также рассказал, что не верил в то, что придется вести столь долгие переговоры по Донбассу в Минске.

Напомним, украинская сторона в ТКГ согласовала «формулу Штайнмайера». Также обнародован текст письма о «формуле Штайнмайера» на имя спецпредставителя ОБСЕ в Украине Мартина Сайдика, которое подписал представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма. 3 октября президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным видеообращением к украинцам, чтобы пояснить политику власти по отношению к Донбассу и, что такое «формула Штайнмайера».

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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