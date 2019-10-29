«Еленовка. Стоим с 5 утра. Движения нет»: Ситуация в пунктах пропуска утром 29 октября

Сегодня утром, 29 октября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 28 октября линию разграничения через КПВВ пересекли 39,5 тыс. человек и 4,6 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 8900 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7770 человек и 1280 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7900 человек и 1580 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3130 человек и 745 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 11800 человек.

Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 240 транспортных средств:

КПВВ «Майорское» – 20/50;

КПВВ «Марьинка» – 0/85;

КПВВ «Новотроицкое» – 20/45;

КПВВ «Гнутово» – 10/10.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

«Xxxxx»: «8:08. Еленовка в сторону Украины. Стоим с 5 утра. Движения нет. 60 машин до шлагбаума обычная очередь + 70 льгота»;

Dmitrii: «8:16. Еленовка, почти до поворота».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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