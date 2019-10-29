Траты на коммуналку: Эксперты дали советы по экономии

Украинцы больше половины доходов тратят на еду. Вторая болезненная статья расходов – коммуналка. Рядовой украинец тратит на оплату водоснабжения, электричества и отопления 15-18% доходов. Но эксперты уверяют: траты можно сократить. Об этом пишет «Сегодня».

Тамара Подоляко в 2016 году стала главой правления жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Печерский-11». Такой орган самоуправления в столичной многоэтажке существует еще с 1977 года. По сути, это то же самое, что современные объединения собственников многоквартирных домов (ОСМД). Правда, сотрудничать друг с другом жители дома на Печерске начали в полную силу только три года назад. Тогда в доме провели энергоаудит, и закипела работа.

«Мы установили индивидуальный тепловой пункт с погодным регулированием, заменили старые деревянные окна на лестничных пролетах на энергоэффективные, поменяли входные двери», – перечисляет Тамара.

Такие обновления стоят немало, но жители дома заплатили мизер.

«Каждая квартира потратила на все эти мероприятия 300 гривен, а работ сделано на 808 тысяч гривен», – говорит Тамара.

Все благодаря программе столичной мэрии по энергоэффективности и «теплым кредитам». Жители дома подались на конкурс и получили финансирование по формуле 70/30 – то есть 70% денег за работы заплатил местный бюджет, а жители – остальные 30%. Проведенные работы помогли экономить на отоплении каждой квартиры до 40%.

«Подключен температурный датчик, и в зависимости от температуры на улице, этот датчик, срабатывает», – делится опытом Тамара.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко подтверждает: так можно сократить расходы на отопление и вдвое. Ведь единственный способ реально экономить – сокращать потребление. Если в среднем жители дома платят 38 грн за отопление квадратного метра, то при установке индивидуального теплового пункта, сумма уменьшается до 18-20 грн.

Если затраты на отопление можно сократить утеплением здания и регуляцией подачи тепла, то платя за электроэнергию, не забывайте об энергосберегающих лампах! Воду тоже можно использовать разумно. Больше всего ее тратим, когда принимаем ванну, а не душ.

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