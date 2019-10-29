Окончание войны на Донбассе: В чем интерес США и Евросоюза

И у США, и у Евросоюза есть свои интересы в вопросе урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом рассказала политолог, доктор исторических наук Елена Галкина.
«У нас есть [среди международных партнеров] Европейский Союз и США – конфликт в достаточной степени интернационализирован, не как в Сирии, конечно, но интернационализирован. Европейский Союз хочет, чтобы прекратили стрелять в принципе – не низкой интенсивности, а, чтобы не стреляли», – отмечает она.
По ее мнению, заморозка вооруженного конфликта на Донбассе может устроить Европейский Союз, но ЕС нужно «не потерять лицо» перед Украиной, которая стремится ко вступлению в Евросоюз.
«Европа, конечно, хочет снятия санкций с России для того, чтобы строить там бизнес. Это объективный экономический интерес», – продолжила Галкина.
Политолог считает, что США не заинтересованы в урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе, поскольку у них свои объективные интересы в этом.
«Россия – вторая ядерная держава в мире. Соответственно, объективно для США нужны механизмы сдерживания, а конфликт низкой интенсивности – это механизм сдерживания. Конфликт низкой эффективности с соседним государством, которое находится на другом континенте от США, тоже механизм сдерживания. Чем больше будет этих конфликтов, тем больше будет сдерживаться эта ядерная держава: вот вам в Сирии занятие найдется, еще где-то», – пояснила эксперт.
Она добавила, что с экономической точки зрения США обойдется дороже урегулирование конфликта на Донбассе, поскольку необходимо будет восстанавливать эту территорию и нужны огромные суммы под так называемый «план Маршалла» для Украины.
«В этой ситуации Украине нужно действовать и обозначить свои объективные интересы. Поскольку суверенитетом обладает народ Украины, власть должна поделиться с ним своим видением этих "красных линий", и может быть спросить у людей, хотят они таких "красных линий" или не хотят», – резюмировала Галкина.
Эксперт подчеркнула, что у президента России Владимира Путина есть своя «красная линия» в переговорах по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе, и пояснила, в чем она заключается. Галкина также уверена, что Россия не верит в лояльность населения неподконтрольного Украине Донбасса, а у украинских властей есть реальная возможность вернуть эту лояльность.
Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV
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