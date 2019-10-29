Сводка из зоны ООС за 28 октября: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксировано 16 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). В том числе обстрелы велись с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» НВФ обстреливали позиции Объединенных сил:

неподалеку Невельского – из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;

у Гнутово – из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП-1 и крупнокалиберных пулеметов;

вблизи Водяного, что на Приазовье, и Красногоровки – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия;

неподалеку Марьинки – из стрелкового оружия;

у Пищевика – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник вел обстрелы:

у Золотого-4 (за пределами участка разведения) – из автоматических гранатометов, РПГ и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно;

вблизи Луганского – из АГС;

неподалеку Попасной – из стрелкового оружия;

у Травневого – из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

С начала текущих суток НВФ обстреляли позиции Объединенных сил из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» неподалеку Луганского.

В «ДНР» заявляют, что «украинские силовики за минувшие сутки 18 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 53 единицы. Обстрелам подверглись 12 населенных пунктов: Александровка, Старомихайловка, Ясиноватая, поселок шахты «Трудовская» на донецком направлении, Гольмовский, Зайцево, Широкая Балка, поселок шахты им. Гагарина на горловском направлении, Докучаевск, Петровское, Ленинское, Саханка на мариупольском направлении. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, вооружение БМП и БТР, зенитные установки, гранатометы различных систем, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное. В результате обстрела поселка шахты им. Гагарина в Горловке зафиксировано повреждение остекления здания по ул. Шашурина».

На момент подготовки материала в «ЛНР» свою версию ситуации вдоль линии соприкосновения не обнародовали.

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