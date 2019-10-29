На КПВВ «Золотое» пограничный пес нашел наркотики в ботинках. Об этом сегодня, 29 октября, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Сообщается, что наркотическое вещество, вероятнее всего марихуану, перевозил местный житель. Мужчина возвращался в Золотое-4, расположенное между КПВВ и линией разграничения.

«О возможной перевозке наркотиков сотрудники Госпогранслужбы узнали от сотрудников СБУ. К осмотру легковушки общая досмотровая группа пограничников и сотрудников ГФС привлекла натренированного на поиск наркотиков служебного пса Хана. Возможно, водитель "Шевроле" и надеялся, что запах ботинок и слои упаковочного материала скроют запах и отвлекут подозрение. Однако, такая маскировка на пограничного пса не повлияла. Как следствие, из обуви, которая находилась в багажнике, извлекли два пакета, в которых был 21 грамм "травки"», – рассказали в Госпогранслужбе.

Водитель пояснил, что пакет с наркотическим содержимым он получил в одном из отделений логистической фирмы, но кому именно вез «посылку» не сознался.

Мужчину и найденное вещество передали представителям Нацполиции для проведения дальнейших следственных действий. Предварительно действия гражданина квалифицированы по ст. 309 УК Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта».

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