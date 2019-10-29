«Дорога жизни»: Зеленский открыл трассу Запорожье – Мариуполь

Трасса Запорожье – Мариуполь отремонтирована и открыта в запланированный срок. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня, 29 октября, в ходе открытия отремонтированной дороги в Мариуполе заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«За три месяца построено более 130 км. Вся дорога – 200 км. 70 км этой дороги было построено, насколько мне известно, за три года. Три года их строили, а сейчас – за три месяца мы построили 130 км очень важной трассы», – сказал он.

«Если все дороги мы так будем строить, мы успеем за 4,5 года построить самые главные трассы нашей страны, и объединим страну. Объединим не только людей, но и инфраструктуру. Теперь надо следить, чтоб ее не развалили, – это самая сложная задача», – добавил Зеленский.

Напомним, эта трасса обеспечивает транспортные связи с юго-восточными районами Донецкой области и имеет стратегическое значение как одно из основных направлений, которым осуществляется движение в зону проведения операции Объединенных сил.

Как сообщалось ранее, сегодня, 29 октября, в Мариуполе начнется форум RE: think. Invest in Ukraine. Его посетят более 50 представителей международных и украинских инвестиционных фондов, компаний, донорских организаций и международных финансовых корпораций. Впервые представители ЕБРР, IFC, Всемирного банка и Европейского инвестиционного фонда выступят на одной сцене с президентом Украины, премьер-министром и украинскими профильными министрами.

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