Возможно ли введение миротворцев на Донбасс: Мнение Сайдика

Введение миротворцев ООН на Донбасс пока нереальная перспектива, но есть варианты. Об этом рассказал специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) посол Мартин Сайдик.

«Я бы не сказал, что на данный момент это реально. Миротворцы возможны только если стороны договорятся, потому что без общего согласия миротворцев ООН не может быть на Донбассе. Нужно решение Совета безопасности ООН, и мы все знаем, кто является членом Совбеза ООН», – сказал он.

«Предпосылка – это общее согласие. Миротворцы ООН или совместная миссия ООН с ОБСЕ – я считаю, что было бы более разумно иметь совместную миссию, потому что ОБСЕ уже давно там работает, и, я считаю, довольно успешно», – продолжил Сайдик.

По его словам, совместная миссия ООН и ОБСЕ на Донбассе тоже должна быть согласована всеми сторонами конфликта. «В этом есть разные возможности и разные аспекты. Есть военная сторона, и здесь опять вопрос – с оружием или без оружия. Есть возможный полицейский компонент, например, чтобы обеспечить безопасность во время проведения выборов и подготовки к этим выборам», – отмечает спецпредставитель ОБСЕ.

«Есть и теоретический аспект [международного внешнего] управления. Это самый спорный аспект. Есть многие "но" в этом аспекте, и, действительно, нужно задать вопрос: нужно оно или нет такое международное управление там. Есть разные аспекты, и самое главное – найти по этим вопросам общий язык. Плюс в этом – был бы мир, не было бы обстрелов, был бы порядок при проведении выборов. Смысл внешнего управления – смотреть, как действительно воплощаются Минские соглашения и соблюдаются все права местного населения. Это важно», – резюмировал Сайдик.

Специальный представитель председателя ОБСЕ в Украине Мартин Сайдик также рассказал, что не верил в то, что придется вести столь долгие переговоры по Донбассу в Минске.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам Ukrlife.TV

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